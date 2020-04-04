بناء على دعوتها.. اللواء 26 بالحشد يساند الزراعة بمكافحة اسراب الجراد في السماوة

2020/04/04 | 20:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساند اللواء 26 في الحشد الشعبي، حملة وزارة الزراعة والجهات الحكوميّة في محافظة المثنى، الخاصّة بمكافحة الجراد الصحراويّ الذي وصلت اسرابه لبادية السماوة.وقال مسؤول السلامة المهنية في اللواء الاستاذ ماهر عبد الحسن، “تلقينا دعوة من قبل شعبة الزراعة في محافظة المثنى من اجل مكافحة الجراد المنتشر في صحراء المحافظة وبتوجيه مباشر من قبل آمر

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