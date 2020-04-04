نائب إيراني: أميركا وإيران تقتربان من الحرب

2020/04/04 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اعتبر النائب الايراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن إيران وأميركا تقتربان من الحرب بشكل غير عادي، قائلاً إن ذلك يحدث بسبب “طرف ثالث”.كما وصف فلاحت بيشه، وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تلك الحرب بـ “الظلم لكلا البلدين”، لأنها إذا اندلعت سيكون سببها “طرف ثالث”.ولم يشر في […]

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