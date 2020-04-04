مليار دولار حجم الاموال المتراكمة في حساب الإتفاقية العراقية ـ الصينية

2020/04/04 | 20:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، حجم الأموال المتراكمة في الحساب السيادي للاتفاقية الصينية.

وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاتفاق العراقي - الصيني الممتد الى عشرين عاماً لا يزال نافذ المفعول"، لافتاً الى أن "الأموال العراقية السيادية المتراكمة لمصلحة الاتفاق، ربما بلغت نحو مليار دولار منذ تفعيل العمل بها في منتصف تشرين الأول من العام الماضي".

وأضاف أن "تفعيل الاتفاق ما زال بانتظار زوال قيدين أساسين، الأول يتعلق بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020، ليتاح اعتماد وتنفيذ المشاريع المقرة لاسيما مشاريع البنى التحتية"، مبيناً أن "العامل الثاني يتمثل بعودة الصين الى الساحة الاقتصادية الدولية وانفتاحها مجدداً على العالم".

وتابع أن"الصين لا تزال خاضعة الى تطبيق الإجراءات القسرية في التصدي لجائحة كورونا"، لافتاً الى أن "القيود المفروضة مهما كانت فهي ظاهرة عالمية في الوقت الحاضر، ولم تقتصر على الصين وحدها ".

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