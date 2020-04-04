بريطانيون يحرقون أبراج انترنت “5G” لاعتقادهم بأنه يتسبب بتفشي فيروس “كورونا”!

2020/04/04 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أقدم أشخاص على إحراق أحد أبراج الإنترنت المزودة بخدمة 5G في بريطانيا، وذلك لإيمانهم بـ”نظرية مؤامرة” تقول إن إشعاعاتها هي مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد.تصاعد الإيمان بهذه المؤامرة المزعومة عقب انتشار فيديو تم تصويره بمؤتمر صحفي أميركي، ادعى بأن إفريقيا لم تتأثر بفيروس كورونا كونها خالية من شبكات 5G.وسرعان ما […]

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