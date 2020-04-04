2020/04/04 | 20:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠لماذا الحرب النفطيّة بين السعوديّة وروسيا أكثر خُطورةً من حرب كورونا؟ وهل ستُؤدِّي الفوضى الماليّة إلى انهِيار “أوبك” كُلِّيًّا؟ وكيف لا نَستبعِد تحالفًا أمريكيًّا روسيًّا ضِد الرياض في نِهاية المطاف؟ […]

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