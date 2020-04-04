الصحة العالمية تخاطب العراقيين بشأن كسر “حظر التجوال”

2020/04/04 | 21:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر ممثل #منظمة_الصحة_العالمية في #العراق أدهم إسماعيل، اليوم السبت، من تداعياتٍ من شأنها التمهيد لتفشي “#كورونا” أكثر مما يحدث حالياً في البلاد.إسماعيل لقناة “العراقية” الرسمية، إن «كسر #حظر_التجوال يمكن […]

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