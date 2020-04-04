وفاة احد المصابين بفيروس كورونا في السليمانية

2020/04/04 | 21:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في مؤتمر صحفي، إن "شخصاً توفي اليوم في السليمانية وتبين بالفحوصات اللاحقة إنه مصاب بفيروس كورونا".

وأضاف هورامي أن "مجمل الإصابات بالفيروس في السليمانية يبلغ 112".

وتعتبر ثالث حالة وفاة تسجلها السليمانية بفيروس كورونا.

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