58 إصابة جديدة بكورونا ترفع إجمالي العراق إلى 878 حالة

2020/04/04 | 21:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل حالتي وفاة في بغداد والبصرة – تصوير: حسين فالح

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