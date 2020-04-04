السليمانية تعلن تشديد حظر الجوال تزامناً مع زيارة طالباني

2020/04/04 | 21:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان يوم السبت إنها ستطبق إجراءات مشددة لحظر التجوال خلال 48 ساعة المقبلة استجابة لقرار وزارة داخلية كوردستان.

وقال المحافظ هفال أبو بكر في مؤتمر صحفي، إن السلطات المحلية ستشدد إجراءات الحظر على مدى 48 ساعة المقبلة، وبعدها ستعاد النظر بالإجراءات.

ودعا أبو بكر، مواطني السليمانية، إلى الالتزام بإجراءات الحظر والتعاون مع السلطة الأمنية والمحلية الأخرى.

وأشار محافظ السليمانية، إلى أن المحافظة سمحت لموظفي المصارف الالتحاق بمؤسساتهم لساعتين فقط بدءاً من السابعة صباحاً ولغاية التاسعة لتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص.

ويأتي تشديد الإجراءات استجابة لقرار الداخلية، الجمعة، بتشديد إجراءات حظر التجوال بما فيها حظر المركبات والأشخاص على سواء لمدة يومين للحد من تفشي فيروس كورونا.

من جانبه، قال ئاوات محمد قائمقام السلیمانی في المؤتمر الصحفي إن المواد الغذائية والحاجات الضرورية الأخرى متوفرة في المحافظة.

وجاء تشديد الإجراءات تزامناً مع زيارة أجراها نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى السليمانية.

وقال بيان صادر عن حكومة الإقليم، إن طالباني بحث مع محافظ السليمانية "آخر الخطوات والمستجدات والخطط الوقائية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا".

وأشاد طالباني، بـ"دور محافظة السليمانية في حماية المواطنين وتطبيق خطط وتعليمات الحكومة"، كما طلب من المحافظ الاستمرار في التنسيق بين الأطراف المعنية في المحافظة لمكافحة تفشي الفيروس.

وفي جانب آخر من الاجتماع، قيم طالباني "عاليا دور مديرية الصحة في السليمانية وقوات الآسايش وقوى الأمن الداخلي لعملهم وإخلاصهم في تطبيق كافة أوامر وتعليمات الحكومة إزاء الوقاية من الفيروس"، وفق البيان.

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