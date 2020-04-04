بالوثائق: عبد المهدي يرد على رئيس الجمهورية ويحدد 4 اوجه ممكنة للعفو عن المحكومين

2020/04/04 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم- ديالى

اكدت حكومة محافظة ديالى المحلية، السبت، تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا جنوب مدينة بعقوبة.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى ياسر بدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه "تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لمسن من اهالي بهرز (7ك

بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم السبت، (4 نيسان 2020)، وفاة احد المصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أحد المصابين بفيروس كورونا فقد حياته في المحافظة دون التأ

بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ظهرت على خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كاري سيموندز الحامل.

قالت وزارة الصحة البريطانية إن إجمالى عدد المتوفين بفيروس كورونا فى المستشفيات

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