ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في ديالى الى 11 بعد تسجيل اصابة جديدة

2020/04/04 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اكدت حكومة محافظة ديالى المحلية، السبت، تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا جنوب مدينة بعقوبة.

وقال ...





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