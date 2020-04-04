شركة نفط ذي قار ترفد دائرة الصحة بمستلزمات طبية

2020/04/04 | 21:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، استلامها كميات من المستلزمات الطبية من قبل شركة نفط ذي قار كوجبة أولى ضمن مبادرتها الداعمة للقطاع الصحي في المحافظة ، وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقته “العهد نيوز” انه تم استلام 1000 كمام فلتر و10000 كفر شوز بالاضافة […]

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