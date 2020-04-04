محافظ كربلاء يخاطب رئيس الوزراء لمنح قِدم سنة لمنتسبي صحة المحافظة

2020/04/04 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، رئيس الوزراء لمنح قدم سنة لمنتسبي صحة المحافظة.

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