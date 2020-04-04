كارثة تهدد

2020/04/04 | 21:10 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

دعا النائب عن محافظة بغداد امجد العقابي، اليوم، وزارة المالية الى اصدار استثناء بتجديد عقود الاجراء اليومين العاملين في امانة بغداد، محدرا من كارثة صحية وبيئية في مناطق شرقي العاصمة لاسيما في مدينة الصدر.

وقال العقابي في حديث صحفي، "هنالك عدد كبير من العاملين بالاجور اليومية يعمل...

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