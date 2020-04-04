رسمياً.. الزرفي يتقدم باتجاه البرلمان ويتحدى “المحور الإيراني”

2020/04/04 | 21:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف #عدنان_الزرفي على تمسكه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية في وقت تكثف فيه #الأحزاب الموالية لإيران من ضغوطها لاستبعاده.وبحسب تعهدات الزرفي بأنه «سيشكل حكومة وطنية تستمد […]

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