نصائح لحمايتك أثناء التسوق في ظل تفشي كورونا

2020/04/04 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يمكن أن يكون الشراء “الآمن” للمستلزمات الأساسية، خصوصا في مراكز التسوق، أمرا صعبا في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.ومع فرض شروط الإغلاق في كثير من البلدان لمنع انتشار الفيروس وما يتسبب عنه من مرض قاتل، ستختلف الأنشطة اليومية مثل التسوق عن المعتاد لبعض الوقت.وإلى جانب تدابير الوقاية وإجراءات […]

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