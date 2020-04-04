🟠الحزب الديمقراطي : منصب رئيس الوزراء يحتاج لتوافق البيت الشيعي أولًا ثم للإجماع الوطني لبقية الكتل الأخرى

2020/04/04 | 21:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إجراء اجتماعات رسمية بين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي والقادة الكرد، مبينة أن “أسباباً فنية” حالت دون زيارة الزرفي إلى كردستان.وقالت رئيسة الكتلة فيان […]

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