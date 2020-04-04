الزرفي يقدم البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة نيل الثقة

2020/04/04 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، برنامجه الحكومي الى مجلس النواب العراقي

وحصلت التغيير على نسخة من البرنامج الحكومي الذي قدمه الزرفي، والذي تضمن مكافحة وباء كورونا، واقرار قانون الموازنة العامة لعام الفين وعشرين، واجراءانتخابات مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة، وتلبية مطالب المتظاهرين، وتحسين الاقتصاد والاستثمار، وفرض سيادة القانون ودعم المنظومة العسكرية والامنية ،كماركز البرنامج الحكومي على اعادة النازحين والمهجرين الى مدنهم وتوفر متطلبات الحياة الكريمة لهم، وتحسين برنامج الرعاية الاجتماعية، واصلاح الاداء الحكومي ومكافحة الفساد، والابتعاد عن الصراعات الاقليمية والدولية التي تجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات،وتضمن البرنامج الحكومي ايضا على دعم المحافظات وتطوير العلاقة بين الاقليم والمركز، وتحسين الواقع التعليمي وتعزيز دور المرأة متابعة برنامج الوزارات.

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