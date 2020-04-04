الزرفي وبلاسخارت يبحثان دور الأمم المتحدة في مساعدة العراق بإجراء الانتخابات المبكرة

2020/04/04 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

بيان لمكتب الزرفي، ذكر أن اللقاء تناول مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق، وعمل بعثة الامم المتحدة وخططها المستقبلية ودعمها للانتخابات المبكرة ومساعدتها في اجراء انتخابات نزيهة تم تحديد سنة لإجرائها في البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه لمجلس النواب.

واكد المكلف، ان العراق يمر بتحديات كبيرة ووضعنا الخطط اللازمة لتجاوز العديد من هذه التحديات التي كانت من اوليات منهاجه الحكومي، بضمنها المباشرة بالتحضير للانتخابات المرتقبة فور نيل حكومته ثقة البرلمان، مشددا على اهمية مساعدة البعثة الاممية والمجتمع الدولي للعراق خلال المدة المقبلة.

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