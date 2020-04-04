عبدالمهدي “يتفاخر” بالاصابات القليلة في العراق: الدول الاخرى دفعت ثمن عدم اكتراثها!

2020/04/04 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ترأس رئيس محكومة تصريف الاعمال المستقيل عادل عبدالمهدي، جلسة مجلس الامن الوطني بصفته القائد العام للقوات المسلحة، معتبرا ان الوضع في العراق لمواجهة وباء كورونا جيد مقارنة بدول العالم الاخرى.وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية، مساء اليوم السبت، […]

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