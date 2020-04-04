الحزب الديمقراطي : منصب رئيس الوزراء يحتاج لتوافق البيت الشيعي أولًا ثم للإجماع الوطني

2020/04/04 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… نفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إجراء اجتماعات رسمية بين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي والقادة الكرد، مبينة أن “أسباباً فنية” حالت دون زيارة الزرفي إلى كردستان.وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “أسباباً فنية حالت دون زيارة الزرفي إلى إقليم كردستان، الذي كان من المقرر […]

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