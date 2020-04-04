قفزة تاريخية لأسعار النفط.. والأنظار على اجتماع أوبك+

2020/04/04 | 21:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، السبت، أن الاجتماع الافتراضي الطارئ للمنظمة وحلفائها (أوبك+) لن ينعقد يوم الاثنين المقبل وسيؤجل إلى 8 أو 9 أبريل على الأرجح، للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.وقفزت العقود الآجلة للنفط، الجمعة، لثاني جلسة […]

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