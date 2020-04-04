الصدر في رسالة شديدة اللهجة على بيان “الفصائل الثمانية”: توبوا إلى الله!

2020/04/04 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر صفحة صالح العراقي الناطقة باسمه، على بيان الفصائل الثمانية الذي هددت فيه القوات الاميركية والقوى البرلمانية التي تدعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال العراقي في تدوين ةرصدتها “يس عراق”، “اعلموا ان الكثير من السياسيين وبعض ما يسمون بفصائل المقاومة، لا تتعض من البلاء […]

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