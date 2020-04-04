2020/04/04 | 21:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية ، مساء اليوم السبت ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي ، وجرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والاجراءات الوقائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠مجلس الأمن الوطني يعقد جلسته الدورية برئاسة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠مجلس الأمن الوطني يعقد جلسته الدورية برئاسة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).