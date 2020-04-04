وزارة التخطيط: لم يتم تحديد أي مبالغ لحد الان لمنحها للمواطنين

2020/04/04 | 21:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم السبت، ان هنالك توصيات لدفع منح عاجلة لذوي الدخل المحدود .وقال الهنداوي في حديث متلفز لـ”العهد”، إن “هنالك مواطنين تضرروا بشكل مباشر جراء حظر التجوال ويتجاوز عددهم المليونين”.وأضاف أن “وزارة التخطيط قدمت دراستها بشأن المنح وبانتظار رئاسة الوزراء”.وأشار الهنداوي إلى […]

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