2020/04/04 | 21:33 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يحذر من محاولات استغلال ازمة كورونا وارباك الاوضاع بمعلومات كاذبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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