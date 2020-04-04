البنك الدولي يتوقع ركوداً عالمياً ضخماً بسبب كورونا

2020/04/04 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 الآخذة في الانتشار بشكل سريع إلى “ركود عالمي ضخم” من المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة.وأضاف مالباس في منشور على موقع “لينكد إن”: “نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولاسيما للدول الفقيرة”.وقال إنه يعتزم التحدث […]

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