بالصور.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ’’ابو جهنم’’ و’’ابو ذر’’ متزعمي خلية ارهابية خطيرة بنينوى

2020/04/04 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية ، اليوم السبت، تفكيك خلية ارهابية خطيرة يقودها المكنى ابو جهنم والقبض على عناصرها في تلعفر بالموصل.وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان رسمي أنه ” بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة […]

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