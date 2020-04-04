2020/04/04 | 21:36 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان في البصرة تعلن رصدها ارتفاعا باسعار الغذائية والمعقمات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان في البصرة تعلن رصدها ارتفاعا باسعار الغذائية والمعقمات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان في البصرة تعلن رصدها ارتفاعا باسعار الغذائية والمعقمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).