أمريكا.. إصابات كورونا تتخطى الربع المليون

2020/04/04 | 21:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المراكز الأمريكية لمكافة الأمراض والوقاية منها يوم السبت أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 277205 حالات بزيادة 37926 حالة إصابة على الإحصاء السابق وقالت إن عدد المتوفين ارتفع إلى 6593 بعد وفاة 1150 آخرين.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذه الحصيلة لحالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من ابريل نيسان مقارنة بإحصائها السابق الذي أعلنته قبل يوم.

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