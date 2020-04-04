2020/04/04 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

أصيب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، اليوم السبت، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مرة أخرى بفيروس كور...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فيروس كورونا يصيب باولو ديبالا وصديقته من جديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فيروس كورونا يصيب باولو ديبالا وصديقته من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).