بالصور.. العراق يعلن الاطاحة بـ’’ابو جهنم’’ و’’ابو ذر’’ متزعمي خلية ارهابية خطيرة بنينوى

2020/04/04 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

اعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية ، السبت 4-4-2020، تفكيك خلية ارهابية خطيرة يقودها المكنى ابو جهنم والقبض على عناصرها في قضاء تلعفر غربي الموصل.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان رسمي أنه " بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 92 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة البوير التابعة لقضاء تلعفر بالموصل مكونة من 4 عناصر يقودها الارهابي المكنى ( ابو جهنم ) الذي قاتل قواتنا في معارك تحرير الزنجيلي بالموصل وكذلك الارهابي المكنى ( ابو ذر ) ، وهما يعملان ضمن فرقة نهاوند ( لواء موسى الاشعث ) ، وكانا يخططان للهرب الى سوريا قبل القبض عليها بساعات".

وتابع ان المذكورين " مطلوبان للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، السبت، على إمكانية قيام القوات الامركية بتنفيذ عملية انزال، لتهريب نزلاء من سجن الحوت، شديد التحصين، في محافظة ذي قار والذي يضم أخطر الإرهابيين وفقاً لمصادر عراقية، بعد

بغداد اليوم- بغداد

قال مستشار قائد محور محافظة ديالى للحشد الشعبي، صادق الحسيني، السبت، ان تنظيم داعش فشل في الوصول الى الابار النفطية بالمحافظة رغم تكرار هجماته خلال الشهر الجاري.

وبين الحسيني لـ( بغداد اليوم)، ان "الحشد الشعبي لعب دور مح

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت (4 نيسان 2020)، عن سببين حقيقين دفعا الولايات المتحدة لنشر منظومة الباترويت في قواعدها العسكرية بالعراق.

وقال العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "المعطيات المتو

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