عبد المهدي يحذر من محاولات استغلال ازمة كورونا لارباك الأوضاع ويثني على حظر التجوال

2020/04/04 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حذر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، السبت 4-4-2020 ، من استغلال ازمة كورونا في العراق لارباك الأوضاع بمعلومات كاذبة.

وقال بيان صادر عن مكتبه ان رئيس "الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي ، وجرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والاجراءات الوقائية المتعلقة بحظر التجوال في ظل وباء كورونا ، والقضايا المعدّة لجدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان "العراق اتخذ اجراءات مبكرة في التصدي لفايروس كورونا وان وضعنا الصحي وحظر التجوال جيدان بالمقارنة مع بقية دول العالم التي دفعت ثمن عدم اكتراثها رغم مايواجهه العراق من ظروف سياسية وتحديات ارهابية واقتصادية وتراجع اسعار النفط، وإن المتابعة مستمرة والاصابات والوفيات لايمكن اخفاؤها".

واشاد "بتكاتف العراقيين في هذه الأزمة وبدور القوات الأمنية في الوقت الذي تقدم فيه كل يوم شهداء وجرحى خلال تصديها المستمر للارهاب واحباط تعرضاته ، وبجهود وزارة الصحة وملاكاتها ، اضافة الى اجراءات الاستجابة لمطالب أبناء الجالية العراقية في دول اوربا وتلبية متطلبات استقبالهم ".

وحذر رئيس مجلس الوزراء من محاولات إستغلال الأزمة وارباك الأوضاع بمعلومات كاذبة ومضللة ، داعيا الى "تعزيز ثقة العراقيين بأنفسهم وقدراتهم وكفاءاتهم واستمرار التصدي والتوعية من اجل تجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع ".

واعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وجاء في بيان الموقف الوبائي للفيروس، الذي نشرته الصحة وتلقته (بغداد اليوم)، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 58 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- "بغداد/ كرخ: 3، البصرة : 9، - النجف: 34، - السليمانية: 4، أربيل: 6، - ديالى : 1، - المثنى: 1".اما الوفيات المسجلة، لهذا اليوم بحسب البيان فكانت كالاتي: "حالتين في البصرة، وحالة في الكرخ".كما تم تسجيل "33 حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-"النجف: 4، مدينة الطب: 2، البصرة: 12،-اربيل 6 دهوك 6، نينوى: 1،واسط: 2".وبهذا فقد بلغ مجموع الاصابات "878، مجموع الوفيات: 56،مجموع حالات الشفاء: 259.

بغداد اليوم-كربلاء

رأى محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، أن الحجر المنزلي للمصابين بفيروس كورونا في المحافظة، غير نافع، فيما لفت الى ان حالات الاصابة بالفيروس المسجلة في المحافظة مؤخرا، اغلبها كانت لقادمين من سوريا.

وقال الخطابي، في مقابلة

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، اليوم السبت (4 نيسان 2020)، على وثائق صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن 4 اوجه ممكنة لاصدار عفو خاص عن المحكومين، استناداً الى الصلاحيات المخولة الى رئيس الوزراء، عادل عبدالمه

بغداد اليوم- ديالى

اكدت حكومة محافظة ديالى المحلية، السبت، تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا جنوب مدينة بعقوبة.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى ياسر بدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه "تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لمسن من اهالي بهرز (7ك

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