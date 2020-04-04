2020/04/04 | 21:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عذرا..من إستعارة العنوان من الرواية الشهيرة للكاتب الكولومبي غابريال غارسيا ماركيز..( الحب في زمن الكوليرا) والتي حازت على جائزة نوبل! ولكن هل أبحث عن نوبل عراقي..وأنا اجد مايقارب 260 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠المتقاعد العراقي …في زمن الكورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠المتقاعد العراقي …في زمن الكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).