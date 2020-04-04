الطاقة النيابية تؤيد بـ

2020/04/04 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، مساء اليوم السبت، تأييده الشديد لدعوة المملكة العربية السعودية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة تخفيض كميات النفط الخام المصدرة وأسعار النفط العالمية.وقال الحلبوسي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ندعو ممثل العراق في منظمة أوبك لتقديم طلب رسمي باستثناء العراق وزيادة حصته التصديرية من أجل توفير الأموال المطلوبة لشركات الاستخراج المعتمدة في جولة التراخيص من أجل تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة وتقليل العجز المالي فيها".وأعرب عن ثقته بـ"عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي بعد عقد الاجتماع المرتقب وإنهاء الصراع النفطي السعودي الروسي".ونبه الحلبوسي إلى أن "ذلك سيحمي اقتصادات الدول النفطية وخصوصا العراق الذي تعتمد ميزانيته المالية على أكثر من ثلثي الواردات النفطية".

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