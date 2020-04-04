عبد المهدي يحذر من محاولات استغلال الأزمة وارباك الأوضاع بمعلومات

2020/04/04 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، مساء اليوم السبت، من محاولات استغلال الأزمة الحالية التي يمر بها البلاد، وارباك الأوضاع بمعلومات "كاذبة ومضللة".وذكر مكتب عبد المهدي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية، مساء اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وجرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والاجراءات الوقائية المتعلقة بحظر التجوال في ظل وباء كورونا، والقضايا المعدّة لجدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، على ان "العراق اتخذ اجراءات مبكرة في التصدي لفيروس كورونا وان وضعنا الصحي وحظر التجوال جيدا بالمقارنة مع بقية دول العالم التي دفعت ثمن عدم اكتراثها".وأشار إلى أن ذلك جرى "رغم ما يواجهه العراق من ظروف سياسية وتحديات ارهابية واقتصادية وتراجع اسعار النفط"، مؤكدا ان "المتابعة مستمرة والاصابات والوفيات لا يمكن اخفاؤها".وأشاد عبد المهدي بـ"تكاتف العراقيين في هذه الأزمة وبدور القوات الأمنية في الوقت الذي تقدم فيه كل يوم شهداء وجرحى خلال تصديها المستمر للارهاب واحباط تعرضاته، وبجهود وزارة الصحة وملاكاتها، اضافة الى اجراءات الاستجابة لمطالب أبناء الجالية العراقية في دول اوربا وتلبية متطلبات استقبالهم".وحذر رئيس الوزراء من "محاولات إستغلال الأزمة وارباك الأوضاع بمعلومات كاذبة ومضللة"، داعيا الى "تعزيز ثقة العراقيين بأنفسهم وقدراتهم وكفاءاتهم واستمرار التصدي والتوعية من اجل تجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع".

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