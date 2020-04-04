2020/04/04 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يحذر من محاولات استغلال الازمة وارباك الاوضاع بمعلومات كاذبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 21:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يحذر من محاولات استغلال الازمة وارباك الاوضاع بمعلومات كاذبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يحذر من محاولات استغلال الازمة وارباك الاوضاع بمعلومات كاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).