البعث كان ولا يزال وسيبقى “عدونا”

2020/04/04 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد الإمارة ▪ لست بصدد سرد تاريخي وكتابة سير شخوص لأتحدث من خلالها عن البعث الأسود الذي تأسس حزباً فعلاً لكنه تحول إلى عصابة إرهابية دموية مارست أبشع أساليب الإرهاب في العراق والمنطقة، البعث الذي تحول من حزب إلى معول ثقيل لتحطيم المنظومة القيمية بشكل ممنهج وكانت له تأثيرات سلبية كبيرة لا يزال الكثير […]

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