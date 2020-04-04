تركيا.. وفاة أكثر من 500 وإصابة نحو 24 ألفاً بالفيروس

2020/04/04 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفاً.وسجّلت معظم الإصابات في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد.يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال الجمعة إن بلاده فرضت حظر تجول جزئياً على المواطنين، الذين تقل […]

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