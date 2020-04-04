مسار الانهيار مستمر… 1275 ليرة سورية للدولار الواحد

2020/04/04 | 21:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد سعر صرف الليرة السورية، مع ساعات الظهيرة من اليوم السبت، هبوطاً جديداً وبوتيرة سريعة أمام الدولار الأميركي، ووصل على إثره إلى أقل مستوى له وبدرجات متفاوتة بين محافظة أخرى، […]

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