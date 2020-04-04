2020/04/04 | 21:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

في خطوة غير مسبوقة، اجتمعت 8 فصائل مسلحة بموقف موحد، بعد أن كانت المواقف تخرج ببيانات أو تغريدات منفردة لكل فصيل أو قيادي على حدة، وبالرغم من أن الفصائل استهلت بيانها بالحديث عن القوات الأميركية، ألا أن الخطوة غير المسبوقة في الخروج بموقف موحد وصريح، جاء بعد بع ساعات من تقديم رئي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تهديد "الفصائل المسلحة" وخطوتها الغير مسبوقة .. هل سيقترب "الزرفي" من نيل الثقة ؟!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تهديد "الفصائل المسلحة" وخطوتها الغير مسبوقة .. هل سيقترب "الزرفي" من نيل الثقة ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).