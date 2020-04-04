التعليم العالي ...تكشف عن خطتها لاكمال العام الدراسي

2020/04/04 | 21:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عدنان العربي عن خطة الوزارة لاكمال العام الدراسي الحالي في حال استمرار خطر كورونا واجراءات حظر التجوال .

وقال العربي : إن أستمرار حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي من قبل خلية الازمة الصحية، قد تدفع الوزارة إلى تمديد العام الدراسي من خلال الغاء العطلة ...

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