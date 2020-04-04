🟠مدرب السد القطري وزوجته يتبرعان بمليون يورو لمستشفى في برشلونة لمحاربة كورونا (فيديو)

2020/04/04 | 21:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع نجم كرة القدم الإسباني السابق تشافي هيرنانديز لاعب فريق برشلونة الإسباني سابقا ومدرب السد القطري حاليا وزوجته الصحفية نوريا كونيرا بمبلغ مليون يورو لمستشفى “كلينيك دي برشلونة” للمساهمة في […]

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