عبد المهدي يحذر من استغلال أزمة كورونا وإرباك الأوضاع من خلال “الكذب” و”التضليل

2020/04/04 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حذر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من استغلال أزمة كورونا وإرباك الأوضاع في البلاد من خلال “الكذب” و”التضليل”.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية، وفق بيان صدر عن مكتبه.وقال البيان إن الاجتماع “بحث تطورات الأوضاع الأمنية والاجراءات الوقائية المتعلقة بحظر التجوال في ظل وباء كورونا، والقضايا المعدّة […]

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