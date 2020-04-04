قيادة العمليات المشتركة: انسحاب قوات التحالف من قاعدة الحبانية العسكرية

2020/04/04 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً بشأن تسليم التحالف الدولي لمقره داخل قاعدة الحبانية، في محافظة الانبار.

وذكرت القيادة، في بيان، أنه بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار الى القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي منه، وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقيةوعلق المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كيغنز في وقت سابق على انسحاب قوات التحالف من قاعدة الحبانية العسكرية، مبينا ان قوات التحالف سلمت معدات بقيمة ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار إلى الحكومة العراقية.

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