اياد علاوي: ما شهدته مدينة الناصرية من قمع ادى الى مقتل عدد من الجياع وصمة عار جديدة

2020/04/04 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إيادرأى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ان ما شهدته مدينة الناصرية من قمع ادى الى مقتل عدد من الجياع وصمة عار جديدة.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر ان ما شهدته الناصرية‬ من قمع ادى لاستشهاد واصابة عدد من المواطنين الجياع، إنما هو وصمة عار جديدة، تؤكد ان بعض المتسلطين لا يفهمون سوى لغة العنف.

وأضالف علاوي، ينبغي ان تلتفت السلطة‬ الى اوضاع الملايين من العاطلين والفقراء والجياع والمتظاهرين السلميين بالاضافة الى مكافحة وباء كورونا.

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