اعتقال ثمانية اشخاص تسللوا الى كربلاء عبر الطرق الريفية

2020/04/04 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..قال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، مساء السبت ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثمانية اشخاص مخالفين لقرار حظر التجوال من المحافظات تسللوا الى المحافظة بطرق غير قانونية وعبر البساتين والارياف ، دون ذكر أسباب التسلل والغاية منها “.وأضاف زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن […]

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