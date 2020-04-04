شاهد: بعد أنباء اصابته وتسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا.. محافظ النجف يوجه كلمة لأبناء المحافظة

2020/04/04 | 22:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه محافظ النجف لؤي الياسري كلمة إلى ابناء المحافظة بعد تسجيل المحافظة اصابات جديدة برقم قياسي وصل إلى 34 إصابة اليوم السبت، وهو أول ظهور له بعد تداول انباء عن اصابته بفيروس كورونا.وجدد الياسري في تسجيل مصور رصدته “يس عراق”، “شكواه من عدم تقديم الحكوم المركزية أي مساعدات إلى محافظة النجف”، […]

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