🟠تاريخ تسرب الأفكار العَلمانية الى كُردستان/ج4

2020/04/04 | 22:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.فرست مرعي الحركة الثقافية الكردية في ظل الاستعمار الفرنسي كانت سوريا واقعة تحت سلطة الاستعمار الفرنسي، لذا استغل غالبية القادة الكُرد الذين هربوا من تركيا إثر ثورة الشيخ سعيد بيران […]

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