أسبروا غورها ؛لانريد العراق ساحة لتصفية الحسابات

2020/04/04 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🖊ماجد الشويلي “لانريد العراق ساحة لتصفية الحسابات” ؛ كلمة تحمل في مضامينها الكثير من الملابسات والتناقضات حتى .انها مثار جدل ونزاع على مستوى المفهوم ، حتى قبل ان ننظر في مصداقه .فماذا تعني هذه الجملة ؟ وما هي نتائجها؟ 🔘إنها تعني أن من حق الامريكان أن ينتهكوا سيادة البلد ويخرقوا القوانين الدولية وسيتهينوا […]

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